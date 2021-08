Funcionário de frigorífico morre após cair em máquina de fazer hambúrguer

O funcionário de frigorífico Rodrigo Roa Alvares, de 37 anos, morreu triturado após cair em uma máquina de fazer hambúrguer, no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O acidente ocorreu na noite do último domingo (29).

Rodrigo fazia manutenção da máquina quando caiu e teve parte do corpo dilacerado. Com mais de dez anos de experiência na área, ele um trabalhador terceirizado ligado à JBS Seara Alimentos.

De acordo com informações do jornal O Globo, após o ocorrido, o coordenador de segurança do trabalho da Seara acionou a polícia, que enviou um delegado e uma equipe de peritos ao local para conduzir as investigações. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar a causa da morte.

As investigações iniciais coletaram o depoimento de um colega de trabalho que afirmou que Rodrigo, após trocar algumas peças da máquina, voltou para fazer alguns ajustes finais. A testemunha informou que estava embaixo deste mesmo equipamento, fechando a tampa, quando ouviu um grito. Segundo ele, a máquina de hambúrgueres estava sem trava de segurança, informou a PC à reportagem. O rapaz também não soube informar em qual momento o cadeado de proteção foi retirado.

Uma outra testemunha ainda deverá ser ouvida. Um funcionário de limpeza que fazia a higienização no local presenciou a cena.

A empresa responsável pelo frigorífico, a JBS, confirmou a morte de Alvares e diz que acompanha a investigação do acidente, além de prestar apoio à família da vítima.

Rodrigo Alvares era casado e deixou três filhos. Nas redes sociais, familiares manifestaram o luto.