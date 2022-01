Funcionário de mineradora morre ao limpar betoneira na Bahia

Um funcionário da Mineração Caraíba S.A, Joelson Pereira da Silva, de 25 anos, morreu na última quinta-feira (13) ao realizar limpeza do tambor de um equipamento de betoneira, que faz cimento, quando ocorreu o acidente. As circunstâncias do ocorrido ainda serão investigadas. O homem morreu ainda no local.

A empresa Mineração Caraíba S.A, localizada em Pilar, distrito da cidade de Jaguarari, no norte da Bahia, informa através de nota que está prestando assistência à família da vítima e acrescenta que Joelson usava EPIs no momento do acidente. Ele trabalhava no local desde maio de 2019.

De acordo com o G1, até o começo da tarde desta sexta (14), a família da vítima aguardava a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML) de Juazeiro. Ele será enterrado em uma fazenda da família também no distrito de Pilar.