Funcionário é eletrocutado em serviço na Unifacs em Salvador

Um funcionário terceirizado da Unifacs foi eletrocutado em serviço no campus da Tancredo Neves, em Salvador, nesta sexta-feira (19). De acordo com testemunhas, o caso aconteceu na entrada principal da universidade, e o trabalhador ficou com as mãos queimadas.

Ainda segundo testemunhas, ele realizava a manutenção de uma porta de ferro no local, e estava sem equipamento de proteção. A informação não foi confirmada pela assessoria de comunicação da Unifacs. O profissional passa bem.

Procurada, a Universidade Salvador confirmou o incidente elétrico com o profissional, e afirmou que ele atua em uma empresa terceirizada que prestava serviço no campus. A instituição lamentou o ocorrido e informou que tomou todas as providências para o pronto atendimento, realizado no local pela equipe de bombeiros civis da Instituição e médico. Após o atendimento médico e avalição clínica, o profissional foi liberado.

A Unifacs reiterou o comprometimento com a segurança e saúde da comunidade acadêmica e diz acompanhará a conclusão do laudo técnico que gerou o incidente.