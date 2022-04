Funcionário público é morto depois de bater em moto com irmãos e fugir na Bahia

A noite de sábado (16) foi violenta em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, com duas pessoas feridas após um acidente de trânsito e um homem morto depois de ser linchado e baleado. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo as primeiras informações, o servidor municipal Ráunis Carlos Santos, de 31 anos, dirigia na Avenida Getúlio Vargas quando bateu em uma moto que estava com duas pessoas. Ele não parou e tentou fugir do local, mas foi seguido.

Mais à frente, na mesma avenida, Ráunis acabou batendo o carro, um Gol Special, e foi alcançado. Segundo a Polícia Civil, pessoas não identificadas começaram então a agredir o motorista. Além do espancamento, Ráunis ainda foi baleado por um dos agressores, que estava armado.

O motorista chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, mas acabou morrendo. Outras duas pessoas que estavam no local também acabaram sendo feridas pelos disparos - o mototaxista Elton Bruno da Costa e Anito Etelvino Lúcio, de 64 anos, que caminhava na rua.

Os dois feridos que estavam na moto são irmãos, um deles um adolescente de 13 anos. Todos os feridos foram levados para hospitais da cidade, mas não há informação sobre os estados de saúde das vítimas.

A Polícia Civil informou que trabalha para identificar os suspeitos.