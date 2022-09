Funcionário público morre após colocar facetas dentárias, diz família

Um funcionário público morreu após ter infecção generalizada depois de colocar facetas dentárias. O marido de Luiz Carlos das Dores, de 56 anos, conta que a vítima fez o procedimento em junho deste ano, em Goiânia. As informações são do g1.

De acordo com Benedito Antônio Nascimento, o marido resolveu fazer o procedimento depois de conhecer o trabalho da dentista Jamilly Flexa, por meio das redes sociais. Ele colocou 24 facetas, que custariam R$ 61 mil.

A vítima teve vários problemas com as próteses por mais de um mês, até que foi parar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e não resistiu.

Em nota ao portal, Jamilly Flexa informou que se solidariza com a família de Luiz e que, até a tarde desta terça-feira (6), não havia sido notificada oficialmente de qualquer denúncia. Disse que não houve negligência com o paciente, que está tomando todas as providências cabíveis e que as acusações estão difamando a imagem dela.

O caso foi registrado por meio de boletim de ocorrência na Polícia Civil, onde segue em investigação.

Denúncia

De acordo com o marido de Luiz, exames de raio-x apontaram que ele tinha uma doença de perda óssea. Por isso, segundo uma outra profissional que orientou a família, ele não deveria fazer o procedimento. Ele foi internado no dia 8 de agosto e morreu 10 dias depois.

"A dentista o avaliou, mas disse que ele não tinha nada”, conta Benedito ao g1.

Em uma carta aberta no Instagram, Jamilly disse que verificou que o paciente tinha uma doença óssea e que precisava de cirurgia. Relatou ainda que o pagamento do valor total não foi feito, e que Luiz não voltou ao consultório.

Jamilly disse que o marido de Luiz entrou em contato com ela informando que ele estava com inchaço no rosto. Depois disso, ela atendeu o paciente e verificou que não havia edema. Ela ainda ressaltou que aconselhou Luiz a procurar uma emergência e a realização de novos exames.

Os valores realmente não foram pagos em totalidade, já que o homem estava com os problemas nos dentes, segundo Benedito. O marido ainda informou que os segundos exames só foram pedidos para Luiz depois que ele já estava internado.