Funcionário que morreu em acidente trabalhava há 30 anos no Porto

Funcionário terceirizado, Florisvaldo Ramos dos Santos, 64 anos, morto em um acidente no Porto de Salvador, trabalhava há 30 anos no local. Ele é natural de Amélia Rodrigues, mas passava a maior parte da semana em Salvador. Ele estava descarregando uma carga de celulose na noite dessa quarta-feira (6) quando foi atingido por uma empilhadeira.

(Foto: reprodução)

Um colega do trabalhador contou o equipamento estava em uma posição diferente da usual no momento do acidente. "A empilhadeira saiu de frente, quando deveria sair de ré e por isso ele (operador) não viu para a carga tampava a visão dele", disse o trabalhador portuário Edmilton Ferreira.

Ele disse ainda que a situação foi muito rápida. "Não dá tempo para a gente gritar, pois acidentes na Codeba é morte garantida", completou. Mas a morte do colega abalou a todos no local.

Edmilton era amigo de Florisvaldo e viu a tragédia

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

"Nós não éramos colegas. Éramos irmãos. Entramos juntos. Ele me chamava de meu recém-nascico, porque ele gostava de ser o paizão de todos. Todo mundo chorou lá dentro", contou.

O corpo de Florisvaldo ainda aguarda liberação do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Ele deve ser enterrado em Amélia Rodrigues.

Acidente

Em nota, a Codeba informou que o acidente aconteceu por volta das 23h30, durante uma operação de embarque de celulose.

A companhia disse ainda que as causas do acidente estão sendo apuradas pelo Orgão Gestor de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário, e lamentou a morte do funcionário. "A Codeba lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com familiares e colegas do trabalhador portuário Florisvaldo Ramos dos Santos", diz outro trecho da nota.

O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia (Bonfim).