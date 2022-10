Funcionários relatam medo após furtos em Unidade de Saúde de Plataforma

Pela quarta vez em menos de dez dias, os funcionários da Unidade de Saúde da Família Antônio Lazzarotto, no bairro da Plataforma, chegaram para mais um dia de trabalho e foram surpreendidos pelos rastros de uma invasão. Desta vez, os alvos foram a sala de gerência e a sala de odontologia da unidade, que ficaram reviradas após o furto de um computador na madrugada desta terça-feira (10).

A cena, composta por mesas bagunçadas, foi orquestrada de maneira inusitada, segundo conta um dos técnicos de enfermagem, que preferiu não divulgar seu nome. "Hoje eles não entraram. Conseguiram abrir a janela e, usando madeira e um pedaço de galho de árvore, eles 'pescaram' o computador", relata ele, que viu os materiais utilizados para o arrombamento ainda espalhados pela sala quando chegou.

Prestador de serviço da unidade desde sua inauguração, um agente de saúde afirmou que a sequência de arrombamentos e furtos é inédita no local. Ele conta que a primeira ocorrência, na penúltima segunda-feira (3), deixou todos surpresos. Na ocasião, a sala de um enfermeiro foi invadida e seu computador foi levado. Contudo, a execução não deixou sinais de arrombamento. O enfermeiro conta que só percebeu que havia algo estranho porque a janela estava aberta.

“Como as salas são climatizadas, as janelas não ficam abertas, mas dessa vez estavam. A grade estava aberta com um torniquete, que facilitou a entrada da pessoa que fez o furto”, afirma.

Sem computador, o enfermeiro precisou recorrer ao prontuário manual, o que atrapalhou o fluxo de atendimento na unidade. Essa condição foi estendida a outro profissional de enfermagem, que viu a mesma situação ocorrer pela segunda vez na última quarta-feira (5). Além do computador, pertences pessoais foram levados, aumentando a sensação de insegurança ao ponto de funcionários saírem do trabalho mais cedo por conta do medo.

Ainda assim, no domingo (9), outra ocorrência envolvendo arrombamento e furto de computador, desta vez de um dentista, resultou no acionamento da Polícia Civil por um morador, que ouviu quando a unidade foi atacada durante a madrugada. Os funcionários decidiram não realizar atendimento na segunda-feira com intenção de reorganizar a unidade e voltar às atividades nesta terça, o que não aconteceu graças ao novo furto.

“Todos os funcionários estavam revoltados com a situação. Além da revolta, estávamos todos com medo de que os bandidos pudessem voltar com a unidade aberta para nos assaltar”, confessou uma funcionária, que preferiu não se identificar.

A Unidade de Saúde da Família Antônio Lazzarotto tem cerca de 10 mil pessoas cadastradas para atendimento. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) destacou que “busca manter diálogo permanente com os órgãos competentes, com o intuito da ampliação das ações de segurança pública no entorno da unidade de saúde, uma vez que as ocorrências registradas no local acontecem fora do horário de funcionamento do posto”.

Acionada pelos agentes de saúde, a Polícia Civil afirmou que está investigando o caso da unidade e que imagens de câmeras de segurança da região vão auxiliar a pasta a identificar os autores dos crimes.

O medo de um novo caso e os danos a equipamentos fizeram com que os atendimentos fossem suspensos nesta terça-feira para reforçar a segurança dos portões e janelas da unidade com telas de proteção. A previsão de retorno é apenas na quinta-feira (13), após uma manifestação que será realizada durante a manhã pelos profissionais de saúde com apoio do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador (Sindseps), em reivindicação por mais segurança no local.

“O prejuízo não é só para os profissionais, mas também para a população. Vacinas, farmácia, curativo e administração de medicação não puderam ser ofertados nesses dois dias”, aponta um agente de saúde.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) alegou que não houve acionamento para tais ocorrências e que mantém uma rotina diária de visitas às unidades de saúde que fazem parte de sua responsabilidade territorial, não sendo constatada nenhuma anormalidade em nenhuma delas.

Treze postos de Salvador foram alvo de violência em 2022

Neste ano, em Salvador, 13 outros postos de saúde registraram episódios de violência, segundo levantamento da SMS. Três tentativas de arrombamento foram feitas na Sede do Distrito Sanitário Cabula/Beiru, USF Estrada da Cosisa e na USF Auto de Coutos I.

Já a USF San Martin III e o Distrito Centro Histórico foram arrombados diversas vezes, enquanto a USF San Martin, o Distrito Sanitário Itapuã, o CAPS São Caetano, a USF Resgate, a USF Pernambuezinho e o SAE São Francisco foram palcos de assaltos e furtos.

Ainda, as unidades de saúde USF Vila Fraternidade e USF Fazenda Coutos são fechadas mais cedo todos os dias por conta da insegurança da localidade.

*Com a orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo