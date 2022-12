Funcionários são feitos reféns durante assalto a farmácia em Lauro de Freitas

Funcionários de uma farmácia em Buraquinho, em Lauro de Freitas, foram feitos como reféns durante um assalto na noite de terça-feira (13). Segundo informações da Polícia Civil, os suspeitos usaram uma arma falsa para cometer o crime.

O roubo aconteceu em uma farmácia na Rua João Chagas Ortins de Freitas. Celulares, uma quantia em dinheiro e objetos de uso pessoal das vítimas foram apreendidos. Dois homens e duas mulheres foram conduzidos por policiais militares para a 23ª Delegacia Territorial (DT) de Lauro de Freitas, depois de serem flagrados roubando.

Além dos suspeitos que estavam no estabelecimento, outros comparsas aguardavam em um carro, no estacionamento. Eles trocaram tiros com os policiais militares e fugiram.

Segundo a Polícia Civil, o grupo que foi preso foi autuado por roubo e está à disposição da Justiça. Diligências estão sendo realizadas para identificar e localizar os outros envolvidos na ação criminosa, que estavam dentro de um veículo estacionado na frente do estabelecimento comercial.