Funcionários vão cortar energia de casa e encontram idoso coberto por formigas

Funcionários de uma companhia de energia elétrica encontraram um idoso de 92 anos, em Roraima, abandonado e com o corpo "tomado por formigas". Eles flagraram a situação enquanto faziam o corte de energia do imóvel por falta de pagamento. O homem, que não teve o nome divulgado, foi resgatado depois que os trabalhadores denunciaram o caso de abandono à Polícia Civil. Ele está internado em estado grave.

O caso aconteceu no bairro Aquilino Mota Duarte na sexta-feira (25) e foi divulgado pela polícia nesta sexta-feira (1º). Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) removeu o idoso da residência e levou para um hospital, onde foi constatado que ele apresentava quadro de anemia grave, desnutrição e desidratação.

O idoso esta estava sob cuidados de uma sobrinha de 37 anos. Segundo o g1, a mulher não trabalha e mantém as despesas da família e do idoso, com o benefício do INSS que ele recebe. Ela contou ao o delegado Paulo Henrique Tomaz Moreira, da Delegacia de Proteção ao Idoso e a Pessoa com Necessidades Especiais, que o idoso tem 17 filhos, mas nenhum quis cuidar dele.

“A vítima estava extremamente debilitada, foi internada em um hospital e está recebendo tratamento médico. O corpo dele estava tomado por formigas. Se os trabalhadores da Roraima Energia não tivessem acionado a Polícia, talvez a vítima não tivesse mais tanto tempo de vida, devido às péssimas condições de saúde, no local onde se encontrava”, frisou.

Ainda de acordo com o delegado, a empresa Roraima Energia suspendeu o corte de energia da residência por conta das condições precárias do morador. Foi instaurado um inquérito policial para investigar os crimes de abandono e maus-tratos.