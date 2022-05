Fundação Bradesco tem vagas para instrutores de banda em Salvador e Irecê

A Fundação Bradesco está com vagas abertas para instrutores de banda trabalharem em escolas de Irecê e Salvador. Ao todo, em todo o país, são 16 vagas abertas. O profissional deve ser graduado em música, ter curso de aperfeiçoamento na área e vivência como maestro e instrutor de música, além do domínio em instrumentos específicos a depender da escola, como sopro, percussão, corda, teclado e metais. As vagas estão disponíveis para atuar em 14 estados. Além de Irecê e Salvador, as oportunidades são nas seguintes cidades: Aparecida de Goiânia (Goiás), Cacoal (Rondônia), Ceilândia (Distrito Federal), Conceição do Araguaia e Paragominas (Pará), Cuiabá (Mato Grosso), Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco), João Pessoa (Paraíba), Macapá (Amapá), Natal (Rio Grande do Norte), Paranavaí (Paraná), Propriá (Sergipe), São João Del Rei (Minas Gerais) e São Luís (Maranhão).

O instrutor terá carga horária de 20 horas semanais e será responsável por direcionar, instruir e ensinar os estudantes do Ensino Fundamental 1 e 2, nas atividades do contraturno escolar (manhã ou tarde). Com oficinas nas áreas artísticas, como canto e instrumentais, o profissional irá auxiliar no aperfeiçoamento musical, além de orientar e promover ensaios de repertório e ajustes para que os alunos estejam preparados para eventuais apresentações em público.

Para se inscrever, é preciso acessar este link e preencher a ficha. As inscrições estão disponíveis até o dia 8 de maio.

Inclusão

A Fundação Bradesco foi criada em 1956, com o objetivo de promover a inclusão e o desenvolvimento social, oferecendo educação gratuita e de qualidade a mais de 60 mil alunos anualmente. Possui 40 escolas próprias, localizadas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, com Educação Infantil, Ensinos Fundamental e Médio, Educação Profissional Técnica de Nível Médio, Formação Inicial e Continuada e Educação de Jovens e Adultos. São priorizados os alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por isso, também recebem material escolar, uniforme e assistência médica e odontológica gratuitos.