Fundação Gregório de Mattos lança ferramenta para agentes culturais

A Fundação Gregório de Mattos (FGM) lançou uma plataforma para ampliar ações de políticas culturais já desenvolvidas no município. O Cadastro de Agentes Culturais de Salvador, lançado nesta sexta-feira (2), será para a formação de um banco de dados.

De acordo com a fundação, a ferramenta deve levantar e armazenar informações. Entre as principais que serão catalogadas estão dados sobre quem e quantos são, bem como, onde estão os agentes culturais da cidade: artistas, produtores, gestores, técnicos e demais trabalhadores envolvidos na cadeia produtiva, econômica e criativa da cultura.

O objetivo, de facilitar a identificação dessas pessoas, é estreitar o diálogo com todos os envolvidos no setor cultural. Para fazer o cadastramento basta acessar este link até o dia 30 de maio.

Estão habilitadas a se cadastrar pessoas físicas ou que sejam representantes de Micro Empresas Individuais (MEI) com atividades relacionadas à cultura. Também é preciso ser maior de 18 anos, residente em Salvador e ter atuação comprovada no setor cultural através de currículo ou portfólio.



“Vale observar que as informações enviadas à FGM, são de inteira responsabilidade dos cadastrados; e, o formulário deve ser preenchido apenas uma vez por cada pessoa física ou representante de MEI”, ressalta o órgão, em nota.

Para esclarecer dúvidas ou ter maiores informações, é possível contar a FGm através do email cadastrofgm@salvador.ba.gov.br .