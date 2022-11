Fundação Norberto Odebrecht é eleita a melhor ONG da Bahia em 2022

A noite desta sexta-feira (25) foi de dupla comemoração para a Fundação Norberto Odebrecht. Além do troféu por ser uma das 100 melhores ONGs do país em 2022, a instituição foi eleita a melhor ONG da Bahia.

Os reconhecimentos foram dados pelo Prêmio Melhores ONGs, a maior premiação do Terceiro Setor no país, em evento realizado em São Paulo com a presença de Fabio Wanderley, superintendente da Fundação, e Adelcio Menezes, da área de Parcerias Sociais.

A iniciativa do Instituto Doar em parceria com o Instituto "O Mundo Que Queremos" anuncia, todos os anos, as instituições sem fins lucrativos que mais se destacam pela causa que atuam e em aspectos como gestão, governança, sustentabilidade financeira e transparência.