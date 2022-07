Fundação oferece cursos gratuitos sobre metaverso e inteligência artificial

Até o dia 26 de julho, a fundação Labdata FIA - Fundação Instituto de Administração - promove a segunda edição do Festival de Inverno: oportunidades do Dataverso, uma iniciativa que visa fomentar a Cultura Data Driven no Brasil. A programação envolve minicursos on-line e presenciais, round table com especialistas e palestras, tudo inteiramente gratuito.

O objetivo do Labdata FIA é incentivar cada vez mais o desenvolvimento de profissionais na área de Data Engineering e Data Science . Os participantes poderão aprender e se divertir com as experiências do Metaverso, através dos óculos de realidade virtual e outras atividades que compõem a programação do evento.

Os participantes além de terem a oportunidade de expandir os conhecimentos na área da Ciência de Dados , Arquitetura e Engenharia de Dados e áreas correlacionadas, podem ainda, concorrer a bolsas de estudo para cursos de pós-graduação e outros de curta duração. Para concorrer a estas bolsas, os interessados devem preencher um formulário diretamente no site do evento .

Até o seu último dia de realização, muitos conteúdos serão trabalhados e grandes empresários farão parte do evento, onde irão compartilhar suas experiências com o uso de dados e como estão aplicando no mundo real e no metaverso, a favor de seus negócios. Nomes como Washington Vital, Head of Data Analytics and Digital Transformation da SulAmérica, Larissa Pancotti, Data & Analytics Director da Nestlé, Sergio Gaiotto, Chief Data Officer da Oi, entre outros nomes de peso estão confirmados.

As atividades serão realizadas de forma gratuita e no turno da noite. Todos os participantes terão acesso a um certificado de participação, inclusive dos minicursos. Confira algumas temáticas que serão trabalhadas durante o evento para se programar:

Aplicações de Big Data e Inteligência Artificial

Como utilizar análise de dados para segmentar uma base de clientes

Principais técnicas utilizadas por um profissional data driven

Arquitetura de Solução em Dados - Seja Data Driven

Metaverso: A nova forma de entretenimento, compras, trabalho e estudo

A Importância do Analytics e da Inteligência Artificial na Área Médica

Ética em Inteligência Artificial

A Importância do Analytics e da Inteligência Artificial nos Agronegócios

Web3: O que você precisa saber sobre o Metaverso para começar uma conversa

O Metaverso e as possibilidades de aplicações em diferentes mercados

Os impactos do People Analytics para as organizações





Fonte: Agência Educa Mais Brasil