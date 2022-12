Fundador da Dolce & Gabbana, Domenico Dolce elege praia na Bahia para celebrar Réveillon

Domenico Dolce escolheu Trancoso para passar o Réveillon ao lado do companheiro, o brasileiro Guilherme Siqueira. O casal, que já esteve no disputado vilarejo no sul da Bahia em outras ocasiões, chegará depois do Natal para passar alguns dias em uma casa à beira-mar.

O estilista é fundador da Dolce & Gabbana, ao lado de Stefano Gabbana. Criada em 1985, em Milão, na Itália, a marca de luxo italiana se manteve ao longo das décadas entre as mais desejadas do mundo, vestindo ícones de estilo, como Madonna.

A relação da grife com o Brasil é antiga e sempre renovada. Recentemente, Anitta estrelou a campanha global da linha de maquiagem da marca.





Leia mais em Alô Alô Bahia