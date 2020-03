Fundador do Circo Picolino, Anselmo Serrat morre aos 71 anos

A Bahia perdeu, nesta terça-feira (17), por volta das 16h20, um dos grandes nomes da produção cultural e artística do Brasil. O carioca e baiano de coração Anselmo Guarani Kaiowá Serrat, fundador e diretor do Circo Picolino, morreu, aos 71 anos, no Hospital São Rafael, em Salvador.

Ele lutava contra um câncer há mais de um ano. O corpo dele será cremado, mas ainda não há informações sobre o horário e local do velório.

No início desta noite, a ex-esposa dele, Verônica Tamaoki, mãe de Luana Serrat, artista circense e filha de Anselmo, publicou um comunicado nas redes sociais."É com imensa tristeza que comunico o falecimento de Anselmo Serrat, diretor do Circo Picolino, de Salvador, parceiro de toda uma vida, pai da minha filha. Parte como viveu, cheio de sonhos e de planos. Para você, Anselmo, toda minha admiração e todo meu amor e respeito, 'Te amarei eternamente e ainda depois'.", escreveu para amigos e familiares do artista.