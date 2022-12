Fundadora do Papo de Preta, jornalista Natália Romualdo morre aos 26 anos

A jornalista e fundadora do Papo Preto, Natália Romualdo, morreu no sábado (10), aos 26 anos. Ela sofreu uma parada cardiorespiratória e, socorrida, acabou falecendo em um hospital de Sâo Paulo. A amiga e sócia de Natália, Maristela Rosa, publicou um comunicado na página do projeto lamentando a morte precoce.

“Esse é o texto mais difícil que já escrevi na minha vida inteira, jamais esperei que isso fosse acontecer. Eu, Maristela, estou aqui em respeito e amor à vocês, amigos e seguidores do Papo de Preta", escreveu Maristela. “A Natália, a nossa Nat, passou mal, teve uma parada cardiorrespiratória e faleceu”, acrescentou.

“São quase 10 anos de amizade, mais de 7 anos de canal; das coisas mais incríveis que vivi na minha vida, muitas foram ao lado dessa mulher incrível! Ainda não acredito nisso. Tá doendo muito pra mim, pra família, pra todos que conheceram a Natália. Por favor, peço as orações de vocês nesse momento”, lamentou Maristela.

Ela também disse que a "ficha ainda não caiu" e agradeceu o apoio que tem recebido.

O canal Papo de Preta tem mais de 8 milhões de visualizações no Youtube, focando em temas da cultura pop, beleza e cotidiano.