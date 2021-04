Fundo emergencial para combater covid-19 arrecada R$ 40 milhões

O Fundo Emergencial para a Saúde Coronavírus Brasil (FES) arrecadou R$ 40,7 milhões entre os meses de março e outubro de 2020, graças às mais de 10 mil doações feitas por empresas e pessoas físicas. Os recursos foram utilizados na compra de equipamentos hospitalares, de proteção individual (EPIs), medicamentos e testes para o diagnóstico da doença. Agora, o Movimento Bem Maior, BSocial e o IDIS - Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, idealizadores do fundo estão lançando um guia mostrando como foi estruturado o primeiro fundo filantrópico emergencial para combater os efeitos da Covid-19 no Brasil.

Aqui na Bahia, o fundo destinou recursos um total de R$ 1,39 milhão para o Hospital Martagão Gesteira e a Fabamed, em Salvador, além da Santa Casa de Vitória da Conquista. O total de beneficiários do FES, que inicialmente seriam quatro – o Hospital das Clínicas de São Paulo (HC/FMUSP), a Santa Casa de São Paulo, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e a ONG Comunitas – acabou sendo ampliado para 61, distribuídos por 53 cidades de 25 estados brasileiros.

objetivo do guia é inspirar a criação de novos fundos emergenciais. A publicação detalha desde como se deve fazer a escolha dos parceiros instituidores do fundo, a montagem de uma estrutura jurídica, com gestão e governança, passando pelas campanhas de comunicação e mobilização de redes, pelas estratégias de captação de recursos até a destinação do uso do dinheiro arrecadado.

Os fundos filantrópicos emergenciais podem ser usados para minimizar os impactos decorrentes das mais diversas hipóteses de calamidade pública. Como os mecanismos ainda não são regulamentados por lei, a base jurídica da estrutura são contratos de parcerias.Para a diretora-executiva do Movimento Bem Maior, Carola Matarazzo, destaca os resultados obtivos. “A construção de um guia prático, a partir das experiências vividas dentro do FES, vem para reforçar o compromisso de juntos liderarmos uma nova fase da filantropia, uma filantropia de redes, de processos, de escala, onde o conhecimento é compartilhado e os resultados multiplicados”, ressalta.

A diretora-presidente do IDIS, Paula Fabiani, acredita que o guia cumpre também o papel de prestação de contas. “Esse guia é, ao mesmo tempo, um passo a passo para a criação de novos fundos emergenciais e uma prestação de contas de tudo o que foi realizado no FES. É também um agradecimento aos que doaram, seja com 20 reais ou com 2 milhões de reais”, destaca.

Para Mariana de de Salles Oliveira, sócia da BSocial, “este guia, relata a potência de boas parcerias entre organizações com propósitos comuns, em inovar e fortalecer a cultura de doação no país, ao mesmo tempo em que atualiza nosso compromisso de transparência e compartilhamento do conhecimento adquirido no processo”.

O guia “Como criar um Fundo Emergencial” pode ser baixado gratuitamente em