Funerária sorteia ingressos de show em homenagem a Marília Mendonça e é criticada

As cantoras Maiara e Maraisa vão assumir um show que seria de Marília Mendonça, falecida na última sexta-feira (5) em um acidente aéreo, em Lorena (SP).

A cantora Marília Mendonça, falecida na última sexta-feira (5) em um acidente aéreo, faria um show em Lorena (SP), no próximo domingo (14). Amigas da artista, a dupla Maiara e Maraisa decidiram assumir o comando do evento e irão fazer uma apresentação em homenagem a Marília.

O anúncio fez um enorme sucesso e os ingressos se esgotaram em menos de uma hora, fazendo com que a casa de shows abrisse uma data extra.

Para aproveitar a repercussão, uma funerária do município decidiu fazer um sorteio de ingressos. “Quer ganhar dois ingressos para o show da Maiara e Maraisa? Totalmente Grátis! Para concorrer é fácil. Basta você curtir esta publicação, seguir este perfil do Instagram e compartilhar esta imagem no seu stories”, diz a legenda da publicação.

A estratégia, no entanto, não foi vista com bons olhos pelos fãs que detonaram a empresa nos comentários. “Assistência funerária com a dupla mais abalada pela morte da atualidade? Que falta de senso”, comentou um usuário. “Isso é oportunismo, é falta de ética e de empatia, é uma coisa completamente sem consideração, lucrar em cima de tragédia”, indignou-se outro.

Em resposta ao primeiro comentário, a assistência funerária disse: “o Plano Mútuo Medc vai muito além de uma empresa que realiza serviços funerários, ao ser um associado tem diversos benefícios em vida e um deles são nossos sorteios mensais de brindes. Caso ainda não conheça, teremos o prazer de explicar com detalhes. Esperamos por você.”