Furdunço resgata Carnaval das antigas no Campo Grande

Nada de empurra-empurra, aperto ou confusão. O folião teve a chance de ir atrás do trio elétrico numa boa durante o Furdunço, na tarde desta sexta-feira (21), no Circuito Osmar, no Campo Grande. Em um resgate ao Carnaval das antigas, a animação ficou por conta de microtrios, pranchões, manifestações culturais e bandas de sopro.

O ambiente tranquilo atraiu as famílias. Crianças, idosos e apaixonados pela folia de todas as idades desfilaram ao som de 14 atrações musiciais, entre elas a cantora Márcia Freire, que se apresentou em um trio elétrico independente.

A programação do Furdunço não teve apenas axé music, mas também ritmos como reggae, pop e groove. Também tocaram a Banda Rasta Groove, Orquestra de Pandeiros de Lauro de Freitas, Val Macambira, Garampiola, Gira Ingonça, Espaço Musical, Dionorina, Mamah Soares, Coletivo Di Tambor, Tribass, OQuadro e Os Turunas.

