Furto de cabos causa lentidão na Linha 2 do metrô de Salvador nesta quarta (24)

Usuários da Linha dois do metrô de Salvador enfrentaram uma lentidão no serviço na tarde desta quarta-feira (24). Segundo a CCR Metrô Bahia, o serviço foi prejudicado após um novo caso de furto de cabos.

Com isso, os trens circularam com velocidade reduzida nos dois sentidos do trecho entre as Estações de Metrô Pernambués e Detran, ocasionando um impacto de até 5 minutos na viagem entre as Estações Aeroporto e Acesso Norte. No entanto, relatos de passageiros dão conta de que há viagens em que os trens estão parando nos trilhos por mais tempo. Ainda segundo a concessionária, a falha não chegou a atingir a Linha 1.

(Acervo Leitor ) (Acervo Leitor ) (Acervo Leitor ) (Acervo Leitor )

(Acervo Leitor ) (Acervo Leitor ) (Acervo Leitor ) (Acervo Leitor )

A CCR informou que equipes de manutenção estiveram no local e conseguiram normalizar a situação no final da tarde. Mas por volta das 19h30, passageiros ainda reclamavam da lentidão.

"Os trens estão mais lentos, todos completamente lotados, eu me meti em um do jeito que deu. Agora o meu parou no meio do caminho", disse um passageiro que embarcou na Estação CAB ao CORREIO.

"A CCR Metrô Bahia reafirma seu compromisso com a segurança de seus clientes e colaboradores e reforça sua crença no ser humano, lamentando que ações de vandalismo tragam prejuízos no dia a dia da sociedade", disse a empresa em nota

Em junho deste ano a Linha 2 passou por outro problema de lentidão devido a furto de cabos, desta vez na região das estações Acesso Norte e do Detran.