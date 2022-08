Fuzil é apreendido em imóvel no bairro de Valéria; suspeito é morto

Um fuzil AK-47, uma pistola Glock e várias munições para calibre 40, além de um adaptador de pistola, foram apreendidos nesta quarta-feira (3), em um imóvel no bairro de Valeria. Um suspeito de tráfico de drogas e de envolvimento em homicídios trocou tiros com policiais e foi morto na ação, segundo a Polícia Civil.

Policiais do Núcleo de Operações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações Especiais (COE) foram até o imóvel para averiguar uma informação passada pelo Disque Denúncia.

“Recebemos denúncias sobre a presença de homicidas que atuam no tráfico de drogas, na Rua Passagem das Flores. Ao chegar ao local, as equipes adentraram em um dos becos que dá acesso a uma região de mata, e visualizaram um homem armado, sendo que este, ao notar a presença dos policiais, empreendeu fuga para uma casa disparando contra os investigadores”, diz a diretora do DHPP, delegada Andrea Ribeiro.

Ferido na troca de tiros que se seguiu, o suspeito, que não teve nome divulgado, chegou a ser socorrido ao Hospital do Subúrbio, mas morreu.

A polícia diz que o imóvel era um ponto para separação, preparação e venda de drogas. Vários pinos vazios para acondicionar cocaína foram achados no local, assim como roupas camufladas e coturnos que seriam usados pelos bandidos.

Todo material foi apreendido e levado para a sede do DHPP. Tudo será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que vai realizar perícia.