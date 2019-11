Gabarito oficial do Enem 2019 é divulgado; confira

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 foi divulgado na tarde desta quarta-feira (13) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O site do Inep e o app oficial do Enem estão com os gabaritos. O CORREIO também reproduz as imagens abaixo.

Clique para ver no site do Inep os gabaritos das provas

O número de acertos, vale lembrar, não representa necessariamente a nota final do aluno. O Enem usa na correção o método da Teoria de Resposta ao Item (TRI), um modelo estatístico que considera a dificuldade de cada pergunta para avaliar o desempenho dos candidatos.

As notas individuais serão divulgadas em janeiro de 2020.

1º domingo - Linguagens e ciências humanas

2º domingo - Matemática e ciências da natureza