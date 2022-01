Gabi Brandt confirma término de casamento com Saulo Poncio: 'Coração em paz'

Nesta segunda-feira (3), Gabi Brandt, 25 anos, anunciou que seu casamento com Saulo Poncio, 26 anos, chegou ao fim. O casal já estava dando um “tempo” na relação desde o fim de 2021, mas dessa vez a influenciadora resolveu escreveu um texto sobre a decisão de colocarem um fim no relacionamento.

Gabi Brandt e Saulo Poncio trocaram alianças em janeiro de 2019 e são pais de Davi, 2 anos, e Henri, de 11 meses.

“Escrevo isso com lágrimas nos olhos mas com o coração em paz, pois sei que aquele que cuida de nós sabe de todas as coisas. Na vida, as vezes temos que dar 2 passos pra trás para poder seguir o caminho certo, e decidimos que cada um seguirá o seu. Estaremos sempre juntos, não mais como um casal, mas como família", iniciou Gabi Brandt na publicação.

"Eu e Saulo temos 2 filhos lindos e só boas memórias de tempos incríveis que passei ao lado dele. Aprendi muito com ele, conheci o amor de verdade, em sua pureza e maior intensidade possível! Vou ama-lo pro resto da vida e em mim ele terá pra sempre uma companheira e eterna intercessora”, concluiu a influenciadora na legenda da postagem feita em seu perfil no Instagram. Confira a postagem: