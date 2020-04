Gabi é eliminada, Thelma vira líder e novo paredão é formado

A noite foi agitada no BBB20. Paredão, prova do líder e novo paredão. Não deu nem tempo para os confinados respirarem.

Logo no começo do programa, os brothers foram surpreendidos por Tiago Leifert, que iniciou o program mais cedo, para anunciar a eliminação de Gabi Martins, com 59,61%. Ela disputou a permanência na casa com Thelma (36,28%) e Babu (4,11%).

Gabi saiu chorando da casa. "Meu coraçãozinho está bem triste, mas eu estou mandando toda a energia positiva para eles. Eu acho que, às vezes, eu não conseguia me expressar tão bem o que eu sentia", disse à Leifert logo após deixar o confinamento.

Depois da saída da sister foi realizada uma nova prova do líder. Thelma fez a maior pontuação e se consagrou líder, indicando Flayslane ao paredão.

A votação nesse domingo foi diferente. Os participantes tiveram de se dividir em dois grupos. Com eles já separados, o apresentador anunciou que o confinado de um grupo só poderia votar num brother do outro grupo. Marcela foi a mais votada do grupo formado por Manu, Babu, Rafa e Mari, enquanto Babu foi o mais votado do grupo de Flayslane, Marcela, Gizelly e Ivy.

(Fotos: Victor Pollak/TV Globo)