Gabi Martins está vivendo affair com Victor Igoh, ex-noivo de Sthe

Mal terminou com o cantor Tierry, a ex-BBB Gabi Martins já arrumou um novo baiano para chamar de seu. Trata-se do influencer Victor Igoh, ex-noivo de Sthe Matos. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do portal "Em Off".

A colunista conta que o casal está junto desde maio, após se conhecerem através de amigos em comum. Os dois teriam ido juntos para a festa da MC Mirella, em 20 de junho.

Os pombinhos, inclusive, estão trocando elogios nas redes sociais. Gabi escreveu "lindo", em um comentário de uma foto postada por Igor, que prontamente respondeu: “Você”, comentou com um emoji apaixonado.

Além de Tierry, Gabi já revelou ficadas com o ator José Loreto e o youtuber Felipe Neto. Enquanto isso, Igor teve um rápido romance com Marina Ferrari, ex-colega de confinamento de Sthe Matos em “A Fazenda”.