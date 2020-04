Gabi vence prova é o novo Anjo da casa do BBB 20

A casa do BBB 20 tem um novo Anjo. Na tarde desta sexta-feira (3), Gabi venceu a última prova desta edição e ganhou o direito de imunizar um dos participantes antes do paredão triplo que será formado hoje.

Para ganhar o Anjo, os participantes tiveram que assistir a um vídeo com vários looks. Depois teriam que montar um quebra-cabeça com o look jeans. Quem montasse a peça corretamente e apertasse o botão primeiro ganharia a prova e mais cinco mil reais em compras no aplicaitvo da C&A.

Gabi conseguiu montar o look em menos tempo e levou a melhor na prova, se tornando o último anjo da casa do BBB 20.