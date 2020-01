Gabigol se empolga com rebolado de Anitta e leva fora da cantora

Depois de um burburinho sobre o término do jogador com a irmã de Neymar, Rafaella Santos, um vídeo surgiu nas redes sociais em que ele aparece em Jurerê Internacional, em Florianópolis, curtindo bastante uma festa.

Mas, não só isso. As imagens mostram o jogador bem empolgado ao ver Anitta rebolando bastante ao som de DJ Zullu. E a coisa não parou por aí. O jogador estava se divertindo tanto na festa que chegou até a subir no palco para dançar e cantar com o DJ, animando o público.

Empolgado, Gabigol aparece conversando bem próximo de Anitta, inclusive tocando a perna da cantora, algo que ela pareceu não gostar muito. Além do fora que deu nele, Anitta teria até deixado de seguir Gabigol no Instagram depois do ocorrido

Fora dos holofotes, Gabigol, que teve um ano para ninguém colocar defeito ao jogar pelo Flamengo, ainda vive a expectativa de renovação de contrato com o clube carioca. Caso isso não ocorra, seu destino deve ser a Europa.