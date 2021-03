Gabriel Bispo analisa empate no Ba-Vi: 'Fizemos boa partida'

O Vitória não conseguiu repetir o feito da Copa do Nordeste. Não teve bola na rede e nem comemoração. No Ba-Vi do Campeonato Baiano, o rubro-negro apenas empatou sem gols com o rival Bahia, na noite desta quarta-feira (17), em Pituaçu. Capitão no clássico, o volante Gabriel Bispo se mostrou satisfeito com o ponto conquistado.

"Fizemos uma boa partida. Tivemos oportunidade de fazer gol no primeiro e no segundo tempo, mas não fomos felizes. Campeonato Baiano é isso, tem que pontuar, não pode deixar de pontuar. Não conseguimos os três pontos, mas conseguimos o empate. Agora é jogar dentro de casa e dar continuidade", afirmou o jogador após o apito final.

A braçadeira com Gabriel Bispo não foi a única novidade no Vitória. O técnico Rodrigo Chagas escalou o rubro-negro com sete mudanças com relação ao time que venceu o Ba-Vi da Copa do Nordeste por 1x0, no Barradão, no último sábado (13). Capitão do time, Wallace não foi relacionado, assim como os também titulares Van e Vico. O lateral Roberto e o atacante Walter estrearam com a camisa vermelha e preta.

Com cinco pontos, o Vitória é o 6º colocado do Campeonato Baiano. O Leão tem mesma pontuação do rival Bahia, que aparece em 7º lugar na tabela, mas leva a melhor no saldo de gols (1 contra 0). O Vitória volta a entrar em campo pelo estadual somente no dia 31, quando visita o Bahia de Feira, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.