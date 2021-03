Gabriel Bispo fala sobre união do Vitória: 'Formando uma família'

Uma família. É assim que Gabriel Bispo vê o elenco do Vitória na atual temporada. Titular e capitão da equipe no empate em 0x0 com o Bahia em Pituaçu, na última quarta-feira (17), pelo Campeonato Baiano, o volante destacou a força de vontade do elenco e comemorou postura dos jogadores.

"Acho que a principal peça que está sendo formada nesse grupo é a união. A gente colocou a união dentro e fora de campo. Estamos tentando formar uma família, para que as coisas dentro de campo possam dar certo. Quando a gente corre pela família, a gente corre com gosto, com mais vontade, com mais empenho. A união, a força de vontade de todos, de estar querendo se empenhar ao máximo, ajudar ao máximo, e todos estão focados nesse objetivo. Tem tudo para dar certo", disse, em entrevista nesta quinta-feira (18).

Gabriel Bispo também avaliou o desempenho da equipe no segundo clássico contra o Bahia da temporada. O anterior foi válido pela Copa do Nordeste e o Vitória ganhou por 1x0, gol de Samuel, no Barradão.

"No primeiro, a gente tinha um plano de jogo, jogou dentro e casa, a equipe do Bahia respeitou bastante a gente. No segundo, a gente sabia que eles viriam com outra postura. Sabíamos que seria um jogo mais rápido, de mais intensidade. Foi bastante difícil, bastante complicado, mas, graças a Deus, fizemos um bom jogo e saímos com o empate", comentou.

O volante ainda aproveitou para agradecer ao técnico Rodrigo Chagas pela oportunidade de ser capitão da equipe. Veja no vídeo: