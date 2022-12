Um dos destaques da reta final da campanha de acesso à Série B do Brasileiro, Gabriel Honório não vai defender o Vitória em 2023. O meia-atacante tinha contrato com o rubro-negro até o final do Campeonato Baiano, mas solicitou rescisão imediata do vínculo. A informação foi divulgada inicialmente pelo Panorama Rubro-Negro e confirmada pela reportagem do CORREIO.

Ao contrário da maioria dos jogadores, Gabriel Honório não teve férias. Ele se machucou no jogo derradeiro da Série C e seguiu em Salvador tratando a lesão no tornozelo. O objetivo era iniciar a pré-temporada zerado. Em entrevista concedida ao CORREIO em novembro, o jogador de 26 anos afirmou que tinha interesse em ampliar o contrato com o Vitória para jogar toda a próxima temporada pelo Leão.

"Mostrei pouca coisa e sei que posso evoluir muito mesmo. Tem tudo para, se eu ficar aqui, ser um ano maravilhoso. Estou com foco na minha cabeça de ser o melhor ano da minha carreira”, afirmou na ocasião. Faltava o Vitória conseguir a extensão do vínculo junto ao São Joseense, do Paraná, agremiação com a qual o atleta tem contrato até o final de 2023.

Ao contrário do que estava previsto, Gabriel Honório sequer participou da pré-temporada, iniciada em 28 de novembro. De acordo com o Vitória, quando o grupo se reapresentou, o atleta já tinha viajado para visitar familiares. O pedido de rescisão veio em seguida com a alegação de está enfrentando problemas familiares e que precisará se afastar por um tempo do futebol.

Revelado pelo Rio Branco, de Paranaguá, Gabriel Honório chegou à Toca do Leão no final de junho. A estreia com a camisa vermelha e preta não foi pelo time principal, mas sim pela equipe sub-23. Marcou um gol contra o Paraná, chamou a atenção e depois começou a ser utilizado no elenco profissional. No entanto, ele só ganhou sequência mesmo nas quatro últimas rodadas da Série C, quando desbancou Luidy e foi titular jogando no ataque ao lado de Rafinha e Santiago Tréllez.