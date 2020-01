Gabriela Duarte está apreensiva com a mãe no governo Bolsonaro, diz coluna

A atriz Gabriela Duarte está apreensiva com o fato da mãe, Regina Duarte, ter aceitado o convite para a secretaria de Cultura do governo de Jair Bolsonaro. Ela avalia que essa escolha envolve riscos e alta exposição, segundo a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paula. A atriz preferiu não comentar a novidade.

Morando fora do Brasil, Gabriela tem presença discreta no noticiário e não costuma comentar assuntos de política. Ela vive em Nova York com o marido, o fotógrafo Jairo Goldflus, e os filhos Manuela e Frederico.

O irmão dela, filho mais velho de Regina, por sua vez, é bastante atuante no lado político e foi quem aproximou a mãe de pessoas ligadas à direita. André Duarte Franco é bolsonarista dedicado. Posta nas redes sociais memes pró-direita e contra a esquerda, ataques à ativista Greta Thunberg e à "mídia esquerdista manipuladora", entre outros temas caros aos direitistas.

(Foto: Marcos Corrêa/PR)

André também é sócio da mãe em duas empresas de produções artísticas, com capital social declarado de R$ 105 mil. Ele é sócio da mãe desde quando tinha 7 anos, em 1977 - hoje tem 49. Segundo o Extra, depois entraram na sociedade a irmã Gabriela e o meio irmão João Gomes, fruto de outro relacionamento de Regina.

O filho estava entre as pessoas que acompanharam Regina a Brasília durante sua fase de "testes" na secretaria.