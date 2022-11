Gabriela Monteleone lança livro sobre vinhos em Salvador

A sommelière Gabriela Monteleone (divulgação)

Se você tem vontade de conhecer o universo do vinho para além da superficialidade da taça, este evento é para você. A Terroir Bar de Vinhos (R. Fonte do Boi, 61, Rio Vermelho) recebe, a partir das 19h do dia 15/11, a sommelière Gabriela Monteleone para o lançamento do livro Conversas Acerca do Vinho.

Explicações sobre as uvas, os tipos de vinho e as técnicas de fabricação estão presentes na obra, mas não são o foco central do texto. A publicação, que foi finalista do prestigioso Gourmand World Cookbook Awards 2022, na categoria Wine Writing, se propõe a pensar a cadeia como um todo e refletir sobre o impacto ambiental e social do produto.

“Campo, sustentabilidade, biodiversidade, regeneração, manejo, clima, geologia, cultura, economia, política, antropologia, arqueologia, tecnologia, pesquisa científica, ética, saúde, gastronomia, bem viver. O vinho traz tudo isso em si, todos esses vieses. A experiência de extrapolar o líquido que está encerrado em uma garrafa e permear questões com um olhar mais abrangente, cristalizando percepções sobre a jornada do vinho, da vinha à taça, é rica e única”, destaca Gabriela.

Para tanto, a autora agrega abordagens e questionamentos que colecionou ao longo de quase duas décadas de trabalho; trajetória que inclui criação de cartas e harmonizações para as chefs Bel Coelho (Cuia Café e Clandestino) e Gabriela Barretto (Chou e Futuro Refeitório), além de consultoria para o restaurante D.O.M, de Alex Atala.

O escrito também apresenta entrevistas com outros profissionais que vislumbram novos caminhos para o mercado. Entre eles, o vinhateiro Luís Henrique Zanini, da vinícola gaúcha Era dos Ventos; e a jornalista Paulina Chamorro, jornalista especializada em temas socioambientais, colaboradora da National Geographic e criadora do podcast “Vozes do Planeta”.

O livro foi idealizado em meio à pandemia de Covid-19, quando Gabi criou, em parceria com o empresário Ariel Kogan (Família Kogan Wines), o Tão Longe, Tão Perto. O projeto funciona como uma plataforma de curadoria e comunicação de vinhos englobando degustações, produtos e alguns vinhos próprios, vinificados por produtores parceiros do Brasil.

“A Terroir Bar de Vinhos foi o primeiro espaço em Salvador a trabalhar a venda e divulgação dos vinhos desta iniciativa, apostando nos growlers de 1 litro com tintos finos e brancos e rosés de mesa”, explica Carol Sousa, proprietária. Conversas Acerca do Vinho tem 290 páginas, custa R$ 65 e será vendido, na capital, exclusivamente no bar de vinhos.

Os vinhos mais representativos da safra 2022 no Brasil

A 30ª Avaliação Nacional de Vinhos, realizada no último sábado (30), reuniu 1.634 apreciadores de todos os estados brasileiros e de quatro países, numa degustação online e presencial das 16 amostras mais representativas da Safra 2022. Confira quais foram os vinhos de maior destaque entre os 533 inscritos de todo o Brasil:

CATEGORIA VINHO BASE ESPUMANTE

1.Chardonnay – Empresa Brasileira de Vinificações – Caxias do Sul (RS)

2. Chardonnay – Ponto Nero Indústria de Bebidas – Garibaldi (RS)

3. Pinot Noir e Chardonnay – Vinícola Salton – Bento Gonçalves (RS)

CATEGORIA BRANCO FINO SECO NÃO AROMÁTICO

4. Pinot Gris – Cooperativa Vinícola São João – Farroupilha (RS)

5. Chardonnay – Vinícola Perini – Farroupilha (RS)

CATEGORIA BRANCO FINO SECO AROMÁTICO

6. Moscato Giallo – Vinícola Gaio – Flores da Cunha (RS)

7. Sauvignon Blanc – Vivalti Vinícola – São Joaquim (SC)

CATEGORIA ROSÉ FINO SECO

8. Tannat – Casa Venturini Vinhos e Espumantes – Flores da Cunha (RS)

CATEGORIA TINTO FINO SECO JOVEM

9. Tinta Roriz – Vinícola Família Lemos de Almeida Vinhas e Vinhos – Muitos Capões (RS)

CATEGORIA TINTO FINO SECO

10. Tannat – Vinícola Mioranza – Flores da Cunha (RS)

11. Merlot – Cooperativa Vinícola Aurora – Bento Gonçalves (RS)

12. Merlot – Vinícola Don Guerino – Alto Feliz (RS)

13. Cabernet Sauvignon – Vinícola Almaúnica – Bento Gonçalves (RS)

14. Cabernet Sauvignon – Casa Valduga Vinhos Finos – Bento Gonçalves (RS)

15. Teroldego – Vinhos Larentis – Bento Gonçalves (RS)

16. Tannat – Vitivinícola Jolimont – Canela (RS)

Personalidade do Vinho

Eleita três vezes Melhor Sommelier do Rio Grande do Sul (2019, 2020 e 2021) em concurso da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS-RS), Deisi da Costa (@dacostadeisi) celebra mais um prêmio para fechar 2022: o de “Personalidade do Vinho”, concedido pela mesma entidade através de voto popular. Este ano, inclusive, foi incrível para a profissional; que ao lado da técnica em enologia Michele Cordeiro lançou o livro “Expedição Cultural Vou de Vinho”. Como o nome já entrega, a obra foi fruto de uma jornada de 20 mil quilômetros pelo Brasil estudando, pesquisando e conhecendo mais de 100 vinícolas. A publicação pode ser adquirida pelo instagram @voudevinhooficial pelo valor de R$ 160.

Arte & vinho

Visitantes da Vinícola UVVA, localizada em Mucugê (BA), poderão apreciar a exposição “O Tempo Espelhado”, que reúne obras assinadas pelo artista visual baiano Marcos Zacariades. A mostra está montada no interior da cave da vinícola, espaço localizado abaixo do nível do solo, onde os vinhos estagiam em barricas antes de serem engarrafados. O local foi adaptado e ganhou uma nova atmosfera para abraçar cerca de 20 obras, entre esculturas, instalações, vídeos e assemblagens, algumas com dimensões que passam dos quatro metros. A visitação ocorre todos os dias, das 9h às 17h. Para mais informações e reservas, acesse www.vinicolauvva.com.br