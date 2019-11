Gadu dá show e Bahia goleia Ubaíra no Baianão feminino

O time feminino de futebol do Bahia está garantido nas quartas de final do Campeonato Baiano. A classificação veio com uma goleada elástica de 19x0 sobre o Ubaíra, no CT de Praia do Forte, neste sábado (9). O destaque da partida foi a atacante Gadu, que balançou as redes rivais nove vezes. Brenda e Ellen marcaram duas vezes, enquanto Milena, Kaylane, Luana, Anny, Dan e Maranhão fizeram um tento cada.

Na próxima fase do campeonato, o time do técnico Igor Morena vai encarar o Feira de Santana, que derrotou Queimadas por 2x1.

Confira os outros resultados do dia:

Flamengo de Feira 0x4 Olímpia

Jequié 3x0 Lusaca

Queimadas 1x2 Feira de Santana

São Francisco 6x0 Serrinha

Bahia 19x0 Ubaíra

Juventude 5x0 Poções