Gagliasso brinca em homenagem à sogra no aniversário: ‘Parabéns pelos 23 aninhos’

O ator Bruno Gagliasso esbanjou bom humor em uma homenagem feita à sua sogra, Deborah Ewbank, que fez aniversário nesse sábado (21). O marido de Giovanna Ewbank postou uma foto nas redes sociais ao lado de dona Deborah e a parabenizou pela sua “nova” idade.

“Te amo, sogrinha! Parabéns pelos seus 23 aninhos… beijos do ‘genrinho’”, brincou o ator, na legenda da imagem compartilhada no Instagram.

Foto: Reprodução/Instagram

A aniversariante agradeceu a lembrança e explicou a brincadeira interna: “Te amo, te amo, te amo. É que não tinha outra vela”.

Em seu perfil, Giovanna também festejou a data com um textão exaltando as qualidades da mãe.

“Ela é a alegria das nossas vidas!!! Sempre cheia de amor e com sorriso no rosto, nos dando bom dia e mostrando como todos os dias são lindos e importantes. Ela é a mãe natureza, que me ensinou a amar e respeitar o próximo, a natureza e os animais”, iniciou ela.

“PURO AMOR, e eu amo poder dizer que você é minha mãe, melhor amiga e avó dos meus filhos! Não tem quem não queira ficar ao seu lado, pq vc deixa tudo mais lindo e feliz! TE AMO MAMINHA!!!! Parabéns por ser essa mulher inspiradora!!!!”, concluiu.