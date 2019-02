Gagliasso faz deboche com boatos de orgia em Fernando de Noronha

O ator Bruno Gagliasso debochou neste sábado (23) de boatos de que Fernando de Noronha, onde tem uma pousada e para onde vai frequentemente, seja cenário de orgias globais. A fofoca surgiu na esteira da separação de José Loreto e Débora Nascimento, com uma conta de Instagram que se propôs a falar "verdades" sobre os atores envolvidos. Gagliasso postou no stories uma foto em que se marca como "seguro" no "Surubão de Noronha".

(Foto: Reprodução)

O recurso de se marcar "seguro" é uma maneira que o Facebook encontrou para que pessoas em áreas em que acontece alguma tragédia avisem a amigos e familiares que estão bem.

O nome de Gagliasso foi envolvido na história depois que sua esposa, Giovanna Ewbank, deixou de seguir Marina Ruy Barbosa nas redes sociais. A ruiva foi apontada como pivô da separação de Loreto e Nascimento, o que negou.

O perfil de fofocas surgiu para expor detalhes sobre as atrizes que teriam isolado Ruy Barbosa - além de Giovanna, Bruna Marquezine, Thaila Ayala e outras. A reunião anual de famosos na pousada de Bruna seria bastante liberal, com todo mundo se pegando, disse a conta apócrifa. O termo "surubão de Noronha" foi parar nos mais comentados do Twitter.

Gagliasso é colega de Marina na novela "O Sétimo Guardião" - ele é o terceiro eixo do triângulo da personagem dela com o de José Loreto. Depois de toda a confusão, segundo o Uol, o ator brigou com Marina nos bastidores da trama. Vale destacar ainda que Giovanna foi madrinha do casamento de Ruy Barbosa. Insatisfeita com as atitudes da até então amiga, Marina teria cobrado de Bruno uma posição. O ator apoiou a mulher e agora só fala com Marina para assuntos de trabalho.