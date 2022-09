Gal Costa suspende shows após retirada de nódulo nasal

Gal Costa suspendeu a turnê "As Várias Pontas de uma Estrela" até o final de outubro, após a retirada de um nódulo nasal. O procedimento foi realizado na manhã de quinta-feira (22), na cidade de São Paulo (SP), e foi bem-sucedido.



De acordo com Nilson Raman, tour manager da artista, ela ficará afastada dos palcos até se recuperar plenamente. O executivo informou que a cantora baiana está bem e já consegue falar.



A turnê já passou por Belo Horizonte (MG), Itaipava (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Ribeirão Preto (SP), Natal (RN), Brasília (DF) e Maceió (AL) e ainda vai seguir para a Europa, com shows agendados em Lisboa (Portugal) e Londres, no Reino Unido, em novembro deste ano.



