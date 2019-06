Galeria rompe e entrada da Av. Jorge Amado é interditada após chuvas

Quem pretende passar pelo Imbuí, nesta sexta-feira (7), vai precisar ter paciência porque a entrada da Avenida Jorge Amado, pela Orla, foi interditada. A chuva forte que caiu em Salvador nesta quinta-feira (6) fez surgir um buraco no local, o que obrigou o município a fechar a via para fazer os reparos.

Segundo a Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), foi tanta água que a galeria de drenagem que recebe a água da chuva rompeu o que deu origem ao buraco. A expectativa é de que a situação seja normalizada neste sábado (8), se as condições climáticas forem favoráveis.

A orientação da Transalvador é para que nesse período os motoristas usem como opção de tráfego a Avenida Simon Bolívar para acessar a Avenida Jorge Amado pela Estrada do Curralinho.

De acordo com a meteorologista Cláudia Valéria, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o mau tempo está sendo provocado por uma frente fria que saiu do Sudeste do país. Como qualquer outra, ela traz também um sistema de alta pressão que direciona as nuvens deixadas pela passagem da primeira frente frias pelo litoral.

“É isso que está provocando essa chuva em Salvador, na Região Metropolitana e no Recôncavo desde ontem, associada a rajadas de vento, que são comuns”, explica Cláudia.

A circulação de ventos da baixa atmosfera até a alta atmosfera deixou o ambiente favorável à chuva, devido à passagem da frente fria, como explica o meteorologista do Climatempo, Felipe Pungirum. “Não há nada de diferente nesse fenômeno. Essas frentes frias que vão para áreas do Nordeste são mais raras, mas nada diferente”, pondera.

O mau tempo provocou também uma forte ressaca. A temperatura mínima registrada nesta quinta foi de 22°C, enquanto a máxima prevista para o dia é de 28°C. Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), os ventos devem chegar a 26 km/h e há riscos de alagamentos e deslizamentos de terra até sábado.