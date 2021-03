Galerista Zeca Fernandes abre loja em Salvador unindo arte e mobiliário

Zeca Fernandes (Alô Alô)

Há alguns anos, o galerista Zeca Fernandes (filho do artista plástico Guel Silveira e neto de Jenner Augusto, um dos maiores pintores que a Bahia já teve) nutria o desejo de unir a arte com o design. À frente da Zeca Fernandes Galeria, ele vinha desenvolvendo um trabalho consistente no meio das artes plásticas e, em 2020, chegou a oportunidade de agregar a marca estudiobola com exclusividade da revenda no estado.

Com isso, nasceu a ZF2 Design, localizada na Alameda dos Mulungus, no Caminho das Árvores. O espaço, que ainda não foi inaugurado oficialmente por causa da pandemia do novo coronavírus, funciona em uma casa e conta com aproximadamente 250 metros quadrados repletos de obras de arte, esculturas e objetos de design, além de todo o mobiliário do estudiobola.

O layout do showroom leva a assinatura de Maurício Lamosa e Flávio Borsato, ambos arquitetos. “Tudo foi projetado e pensado para que as pessoas pudessem se sentir literalmente em casa, num ambiente acolhedor e aconchegante, uma proposta inovadora, diferente das lojas já existente neste segmento”, destaca Zeca, que, com a possível reabertura do comércio na próxima semana, planeja atender com hora marcada e seguindo todos os protocolos de segurança.

David Bastos (divulgação)

Destaque baiano

O arquiteto baiano David Bastos é o nome por trás do projeto de um apartamento de 780 m2, localizado em São Paulo, publicado essa semana pela Casa e Jardim. Os clientes solicitaram a David espaços amplos, práticos e confortáveis. A integração, uma das marcas do trabalho do arquiteto, foi explorada ao máximo, impulsionada por soluções que aumentaram a luminosidade e a uniformidade de acabamentos.

O piso, por exemplo, em sete tons de madeira, foi aplicado em todo o imóvel. No décor, as apostas de David, que já o consagraram como um dos maiores profissionais do país, foram mobiliário italiano - destaque para a poltrona Donna, de Gaetano Pesce -, marcenaria desenhada pelo escritório e paisagismo tropical.

Daniel Dziabas e Marlon Gama (Alô Alô)

Marlon Gama assina projeto especial em São Paulo

O dermatologista Daniel Dziabas inaugurou, segunda-feira, na Avenida Estados Unidos, em São Paulo, a nova sede de sua clínica, que é focada em beleza natural e envelhecimento saudável. O imóvel, com 750m2, foi reformado pelo arquiteto Marlon Gama, que optou por decoração minimalista, com destaque para mobiliário de peso, como a celebrada Poltrona Alta, desenhada por Oscar Niemeyer. “Esse projeto é também uma realização pessoal. Assinar esse trabalho num endereço tão especial é, com certeza, um grande passo na carreira de um arquiteto”, nos disse Marlon.

Personagem da semana

Eleito presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), anteontem, o desembargador Roberto Maynard Frank comentou, em entrevista exclusiva à coluna, a polêmica em torno do voto impresso, que é defendido por alguns grupos que criticam a urna eletrônica. “Questionar a segurança da urna eletrônica é um pensamento que deve ser superado e combatido com a informação acerca da segurança do sistema de votação eletrônica”, disse.

Frank ainda destacou que a “implementação do voto impresso perpassa por questões que impactam diretamente no tempo de duração da votação”. O novo presidente da Corte Eleitoral também revelou que suas prioridades serão “aproximar o cidadão da Justiça, com a desburocratização dos serviços prestados, com a facilitação da comunicação interna e externa, com o investimento na adesão à revolução digital, ao planejamento cibernético e à inteligência artificial”.

Sobre as fake news no processo eleitoral, Roberto foi taxativo: “O mal causado pela desinformação pode ser contido com investimento constante em informação e educação digital”.

Salve, Salvador!

Para marcar os 472 anos de Salvador, o Alô Alô Bahia realizou uma ação de cuidado e amor não só pela cidade, mas também para quem vive nela. Na última segunda-feira, data de aniversário da primeira capital do país, o portal distribuiu 2 mil kits de itens de segurança que ajudarão no combate à covid-19. A ação, batizada de ‘Salve, Salvador!’, contou com apoio de grandes grupos empresariais e aconteceu em quatro pontos da capital: Igreja do Bonfim, Estação da Lapa, Feira de São Joaquim e Avenida ACM.

Linha crescente O bairro do Comércio, em Salvador, vem registrando uma forte valorização durante a pandemia. De acordo com o Índice FlipeZap Venda, da empresa Zap+, o metro quadrado na região custava R$ 10.303 antes do isolamento. No entanto, o valor agora é de R$ 15.659. Acesso facilitado à diversos serviços e presença de áreas verdes contribuíram para o resultado.