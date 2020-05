Galinha Pintadinha tem aumento de 34% na audiência na quarentena

Um dos desenhos animados mais queridos da criançada na primeira infância comemora o forte crescimento em audiência desde o início do isolamento social no Brasil por causa da pandemia do novo coronavírus. Os acessos aos vídeos da Galinha Pintadinha na internet tiveram aumento de 34% no período, saltando de 12 milhões para 16 milhões de views diários. A marca decidiu liberar também acesso gratuito aos conteúdos no aplicativo iOS e Android gratuitamente por 30 dias, desde 4 de abril.



Os vídeos e clipes musicais estão disponíveis no Netflix, no canal Nat Geo Kids, na Amazon Prime, no aplicativo iOS e Android e diariamente no SBT, na grade de programação do Bom Dia & Cia.



"Pensamos no bem-estar das crianças, proporcionando diversão e atividades lúdicas, e também em auxiliar os pais com mais uma ferramenta de apoio durante a quarentena", afirma Miguel Moreira gerente da Bromélia Produções.



De 2010 até agora, o aplicativo da Galinha Pintadinha registrou 55 milhões de downloads, sendo 50 milhões na versão Android e cinco milhões em iOS. Disponível em português, espanhol, inglês, italiano e francês, o aplicativo foi baixado em 224 países diferentes e tem cerca de 250 mil usuários ativos, que utilizam o app ao menos uma vez por mês.