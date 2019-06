Galpão de Valéria é atingido por incêndio na madrugada deste sábado (29)

Um incêndio atingiu um galpão no bairro de Valéria, na madrugada deste sábado (29). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o caso aconteceu na na Rua Eurico Temporal.

Três viaturas dos bombeiros, uma do Salvar e um caminhão-pipa da Embasa foram ao local e o incêndio foi debelado. Além disso, o trabalho de rescaldo foi realizado no local. Representantes da Defesa Civil de Salvador (Codesal) também estiveram no galpão. Não houve vítimas e as chamas não atingiram imóveis vizinhos.

O espaço que pegou fogo pertence à fábrica de colchões Ortobom e fica em frente a outro galpão da empresa de colchões, que pegou fogo há três meses. A causa do incêndio ainda não foi identificada.

O CORREIO tentou contato com a Ortobom, sem sucesso.