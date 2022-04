Galpão que pegou fogo na Codeba não tem alvará de vistoria dos bombeiros

O galpão 3 do Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) que pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (15) não tem o alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros. A informação foi divulgada pelo comandante-geral da corporação, Adson Marchesini.

Segundo ele, a companhia deu entrada com o projeto para garantir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), mas o processo ainda está em tramitação. "A primeira informação que eu tenho é que eles estão em andamento com esse processo. Eles deram entrada para a aprovação do projeto, que é o primeiro passo para ter o alvará", explicou Marchesini.

Ainda de acordo com ele, o documento atesta que a edificação tem o sistema pronto de combate a incêndios e "está segura para evitar o risco de perdas humanas".

O CORREIO entrou em contato com a Codeba para saber mais informações sobre o processo, mas não teve resposta até a publicação desta matéria.

Combate

Um incêndio de grandes proporções atingiu um dos galpões da Codeba, no bairro do Comércio, durante a madrugada desta sexta-feira (15). O fogo foi percebido por vigilantes por volta da meia-noite, no galpão 3.

Dez viaturas do Corpo de Bombeiros estão atuando no combate às chamas. São 40 bombeiros na ocorrência. Devido à extensão do incêndio, três navios rebocadores estão usando uma bomba para sugar a água do mar para tentar controlar o fogo. A força da água é tamanha que está atingindo outros prédios da avenida, que estão tendo a estrutura danificada.

Com o incêndio, parte do teto desabou. Não há registro de feridos. O trânsito foi interditado em parte da Avenida da França.

Em nota, a Defesa Civil informou que está apoiando a operação de controle ao fogo e interditou a área que faz limite à estrutura que foi atingida pelo incêndio. Após o rescaldo, a estrutura passará por vistoria.