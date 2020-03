Galvão Bueno revela que não irá narrar Copa do Mundo de 2022

Um dos maiores narradores do Brasil, Galvão Bueno revelou, nesta terça-feira (03) que a copa de 2018, na Rússia, foi a sua última. Para a edição de 2022, o locutor planeja está lá apenas para acompanhar, mas não narrar.

A declaração foi dada na gravação do programa Altas Horas, que irá ao ar no próximo sábado. Após a reação do público, que pediu para ele reconsiderar, Galvão brincou. “Quem sabe a gente não muda de ideia”.

Com mais de 40 anos de carreira, Galvão Bueno já esteve presente em 12 Copas do Mundo. Atualmente, apresenta o programa Bem Amigos, no canal SporTV.