Game of Thrones ganha celebração de aniversário de 10 anos na HBO

O aniversário de 10 anos de Game of Thrones, que acontece este mês, contará com uma celebração especial da HBO, que anunciou o Iron Anniversary, evento que exibirá uma seleção de episódios marcantes da série. A programação especial contará também com maratonas diárias de cada uma das oito temporadas.

De 1º a 16 de abril, três episódios dedicados a cada um dos personagens emblemáticos da série e seus melhores momentos serão transmitidos pela HBO Signature em horário nobre, com início às 21h. A partir de sábado, 17 de abril, dia oficial do aniversário da série, a HBO exibirá uma temporada por dia.

Jason Momoa e Emilia Clarke na primeira temporada de GoT (divulgação)

Confira abaixo a programação completa:



1º de abril: ARYA STARK

2 de abril: ROBB STARK

3 de abril: TYRION LANNISTER

4 de abril: CERSEI LANNISTER

5 de abril: DAENERYS TARGARYEN

6 de abril: BRAN STARK

7 de abril: JAIME LANNISTER

8 de abril: KHAL DROGO

9 de abril: OBERYN MARTELL

10 de abril: DRAGÕES

11 de abril: MELHORES BATALHAS DE GOT

12 de abril: MELISANDRE

13 de abril: BRIENNE OF TARTH

14 de abril: SANSA STARK

15 de abril: WHITE WALKERS

16 de abril: JON SNOW

17 de abril: Maratona Temporada 1

18 de abril: Maratona Temporada 2

19 de abril: Maratona Temporada 3

20 de abril: Maratona Temporada 4

21 de abril: Maratona Temporada 5

22 de abril: Maratona Temporada 6

23 de abril: Maratona Temporada 7

24 de abril: Maratona Temporada 8

Exibida entre 2011 e 2019, Game of Thrones se tornou um dos maiores sucessos da história da televisão ao contar a história de Westeros, um continente cujo Trono de Ferro é disputado por diversas famílias poderosas, em uma história cheia de intrigas e seres extraordinários, como os dragões. Todas as temporadas estão disponíveis no HBO GO.

Após o encerramento da série principal, o canal já anunciou algumas produções derivadas, como House of The Dragon e O Cavaleiro dos Sete Reinos.