Game over: polícia flagra bares funcionando como cassinos clandestinos na Bahia

Máquinas tentadoras, luzes coloridas e a chance de conseguir uma grana fácil. Os famosos caça-níqueis são proibidos no Brasil, mas 17 deles foram encontrados pela polícia em uma operação deflagrada, na tarde de segunda-feira (5), por policiais da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Itapetinga.

As máquinas foram apreendidas em Itororó na cidade de Itororó, durante a Operação Jogo Limpo. As equipes percorreram quatro estabelecimentos comerciais na cidade, e acabaram descobrindo que alguns bares funcionavam como cassisnos clandestinos nas horas vagas.

Segundo o coordenador da 21ª Coorpin/Itapetinga, delegado Antônio Roberto Junior, os proprietários desses estabelecimentos vão responder por contravenção de exploração de jogo de azar.

“Foram lavrados os termos circunstanciados e vamos solicitar ao Judiciário a destruição das máquinas”, detalhou o delegado. O coordenador lembrou ainda que jogos dessa natureza são considerados crimes no país.