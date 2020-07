Gameleira de grande porte cai e estilhaça janelas de condomínio no Resgate

Os moradores do Condomínio Residencial Colina Verde, no bairro do Resgate, em Salvador, tomaram um verdadeiro susto na madrugada desta quinta-feira (9). As chuvas e ventos fortes derrubaram uma árvore gameleira de grande porte, que estilhaçou as janelas de apartamentos do local.

Uma moradora do condomínio encaminhou ao CORREIO um vídeo (veja abaixo) que mostra parte dos estragos gerados em um dos apartamentos. Segundo o relato dela, a janela da sala estilhaçou em cima do seu filho, de 8 anos. "Tem vidro em toda parte do apartamento. Na cozinha, no corredor, no meu quarto, no quarto do meu menino. Todo lugar tem pedaços de vidro. A estrutura do prédio foi abalada. Isso tudo que vocês estão vendo é vidro", mostra a moradora, que não quis se identificar.

O diretor geral da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman), Ian Mariani de Oliveira, confirmou à reportagem que o vídeo é verídico e disse que o condomínio é construído ao lado de uma reserva ambiental. "Ao lado desse conjunto tem uma reserva com algumas árvores de grande porte. É uma área sem acesso a equipamento e tem uma reserva ambiental. Uma gameleira de grande porte caiu e, pela proximidade com que os prédios foram construídos, os galhos dela acabaram danificando algumas janelas. A nossa equipe está lá no local desde o turno da manhã fazendo o corte desse vegetal" disse Ian.

Ao contrário do que a moradora diz - que a queda teria causado problemas na estrutura do prédio - ele não crê nisso. "Foram mais folhagens que atingiram as janelas", completou.

(Fotos de Divulgação/Seman)