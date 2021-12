'Gangue de motoqueiros' faz arrastão e rouba outras motos em SP; veja vídeo

Um arrastão realizado por uma ‘gangue de motoqueiros’ em São Paulo foi registrado por câmeras de segurança no último sábado (04). As imagens, que circularam nas redes sociais, mostram o grupo se aproximando de dois outros motociclistas e roubando seus veículos.

Os criminosos fugiram logo após o crime. A Polícia Civil investiga o caso e já está analisando as imagens para tentar identificar e prender os bandidos.

Arrastão em São Paulo

Andar de BMW em SP é como ter um alvo nas costas pic.twitter.com/OXzgA1m7U1 — zurich (@rottweiler68) December 6, 2021

As motos roubadas, das marcas BMW e Kawasaki, foram abandonadas pelos criminosos e encontradas danificadas pela polícia que as devolveu aos donos no domingo.

No vídeo, é possível ver 11 criminosos em seis motos se aproximando das vítimas e as cercando. Ameaçados, os dois homens não reagem e descem dos veículos que são levados pelos motoqueiros.