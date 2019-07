Ganhadeiras do mundo

Em 2004, no lendário bairro de Itapuã, dentro de terreiros de candomblé, mulheres resolveram criar um grupo que transformasse em música as infinitas memórias contadas e recontadas, por elas, nos quintais e trajetos feitos à pé, na labuta diária de lavadeiras e vendedoras. Assim, profundamente ligado ao feminino - e à luta pela sobrevivência -, nasceu o As Ganhadeiras de Itapuã que comemora, agora, seus 15 anos.

Basicamente formado por senhoras cantadeiras, lavadeiras e ganhadeiras, o grupo tem como base do repertório cantigas e sambas de roda. No "argumento", experiências de vida, as próprias rotinas e o dia-a-dia do bairro mais cantado de Salvador. A música das Ganhadeiras foi, recentemente, nomeada de “Samba de Mar Aberto”, que se distingue das células do samba de roda do Recôncavo e traz características próprias, é aberta à influência da ciranda, sambas de diferentes matrizes, candomblé entre outros ritmos.

As Ganhadeiras de Itapuã (Foto: Ricardo Prado)

O grupo já recebeu o Prêmio Culturas Populares – Mestre Duda 100 Anos de Frevo, concedido pelo Ministério da Cultura, e foi reconhecido como uma das iniciativas exemplares das culturas populares do Brasil. Em 2014, lançou um disco homônimo que, em 13 músicas, reúne raridades da cultura negra baiana e brasileira e candomblé com temáticas que falam sobre importância da presença e liderança feminina, do amor pela natureza e crianças. O trabalho foi contemplado na 26ª edição do Prêmio da Música Popular Brasileira na categoria Melhor Grupo e Melhor Álbum Regional em cerimônia realizada no Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

No próximo ano, elas desembarcam no Carnaval do Rio. As Ganhadeiras de Itapuã serão homenageadas na Sapucaí, no tema "Viradouro com Alma Lavada", dos carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcísio Zanon. A escola levará para a avenida as memórias em torno da Lagoa do Abaeté, as histórias dos pescadores, a importância dos terreiros de axé da região e da resistência das mulheres negras ganhadeiras, que desde os períodos da escravidão, tinham importância política na compra de alforrias, na dinâmica social e cultural de Salvador e do Brasil. A pesquisa, em processo de realização pela equipe da escola, também vai celebrar as lutas das mulheres, tanto no passado, quanto no presente e futuro.

Homenagem bem vinda, para as "debutantes" que também realizam, ainda neste mês, um grande desejo: "É um sonho antigo. Nós gravamos o cd e o DVD não vinha. Nós precisamos do DVD para deixar como uma lembrança para nossos netos, nossos bisnetos e os tataranetos, que não sabemos se vamos conhecer. É uma felicidade em Itapuã ter um grupo cultural, gravando um DVD falando do bairro antigo e no presente. Damos graças a deus de estarmos conseguindo. Sempre tivemos apoio de Mariene e Margareth, elas tinham que estar no DVD porque fazem parte de nossa história, assim como o Malê de Balé, que é da comundiade. Nós queremos em Itapuã, com amor, amizade, respeito. Queremos que Itapuã esteja na mídia mostrando muita coisa linda, que sempre teve aqui", comemora Dona Maria Hermelina, diante do que virá.

A comemoração oficial será a gravação do primeiro DVD: Ganhadeiras de Itapuã 15 Anos – Uma História Cantada. A apresentação acontecerá, com toda a pompa e circunstância, no próximo dia 31, noTeatro Castro Alves. No palco, convidados como Mariene de Castro, Margareth Menezes, Larissa Luz, Saulo, Malê de Balê e o sambista Seu Regi de Itapuã. "De fora", a Escola de Samba Unidos do Viradouro que traz o samba enredo para a casa das homenageadas.

No repertório, canções autorais das próprias integrantes do grupo assim como de compositores do bairro de Itapuã, além de uma passagem por composições célebres de Dorival Caymmi, aquelas que falam do "bairro personagem" de Salvador. O espetáculo envolverá multilinguagens artísticas, evocando a atmosfera de Itapuã, sua paisagem suas cores, a memória do lugar, mas também a história das mulheres negras, suas lutas, o matriarcado, seu trabalho e o lugar do canto, como um espaço de criação e reinvenção das crônicas do dia a dia através da música. Resumindo, uma celebração de ancestralidade feminina e negra pra ficar gravada na mídia e nos corações.

Serviço:

Gravação do DVD com Show Ganhadeiras de Itapuã 15 Anos – Uma História Cantada

Data/horário: 31 de julho, às 20h

Local: Palco Principal do Teatro Castro Alves

Ingressos: R$40 (inteira) e R$ 20 (meia entrada)

À venda na Bilheteria do Teatro Castro Alves, nos Balcões do SAC e no site Ingresso Rápido (http://www.ingressorapido.com.br)