Ganhador de R$ 94 milhões na Mega-Sena não aparece para retirar prêmio em SP

Um sortudo ainda não compareceu para receber o prêmio de R$ 94 milhões da Mega-Sena, informou a Caixa Econômica Federal. O sorteio feito no último sábado tinha o valor de quase R$ 190 milhões e teve dois vencedores: o sumido, cuja aposta é de Mongaguá (SP) e outro de Uberlândia (MG).

Na Lotérica Mongaguá, onde a aposta foi realizada, a equipe está torcendo para o ganhador aparecer e oferecer uma 'caixinha' para os funcionários. Ao g1, a administradora da Lotérica, Márcia Rossi, disse que todos do local estão muito felizes, porque trata-se de um prêmio histórico.

Apesar da expectativa dos funcionários e da população em saber quem foi que levou o prêmio, em nota, a Caixa informou que o ganhador de Mongaguá, até a última atualização desta reportagem, ainda não havia dado entrada no processo para recebimento do prêmio do concurso 2.494.