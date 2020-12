Ganhador dos prêmios Jabuti e Leya, Itamar Vieira Junior é finalista do Prêmio Oceanos

(Divulgação)

Baiano Itamar Vieira Junior concorre a terceiro prêmio pela obra Torto Arado

Ganhador de dois dos mais importantes prêmios de literatura do Brasil e de Portugal (Jabuti 2020 e Leya 2018), o escritor Itamar Vieira Junior pode faturar outra importante premiação brasileira de literatura, com o romance Torto Arado. O baiano é um dos 10 finalistas do Prêmio Oceanos, promovido pelo Itaú Cultural, cujo resultado será divulgado no dia 18 de dezembro, durante uma cerimônia virtual, em horário a ser definido. Caso saia vencedor, o autor vai levar pra casa R$ 120 mil para somar aos 100 mil euros (nos valores de hoje, mais de 500 mil reais) que faturou com o prêmio português há dois anos. Já o Jabuti, apesar de ser o mais desejado de 10 entre 10 autores, cada categoria premiada leva pra casa apenas R$ 5 mil. Além de muito prestígio, claro!

(GB Souza/Divulgação)

Marcelo Reis expande marca para o sul do país

Pizza exportação

Marcelo Reis vai levar a marca Acqua & Farina para o sul do Brasil. O empresário que comanda a rede La Pasta Gialla na Bahia, cuja forneria faz parte, celebra a primeira franquia da marca em Curitiba, no Paraná. Reis, que foi o idealizador da casa de pizzas, cujo diferencial é o preparo da massa pelo método de fermentação e os sabores exclusivos, já está na capital paranaense acompanhando a abertura da unidade, no Pátio Batel.

(Angélica Dass/Divulgação)

Artista carioca radicada em Madrid retrata a diversidade étnica

Olhar apurado

O Instituto Roerich da Paz e Cultura do Brasil vai celebrar o Dia Internacional dos Direitos Humanos (10/12) com a exposição Semelhantes, ambientada virtualmente nos Museus de Arte da Bahia e da Misericórdia. A mostra, criada pela jornalista Cassia Candra, com curadoria de Valéria Simões, aborda as semelhanças entre os povos e reúne obras de Davy Alexandrisky (RJ), Angélica Dass (Madri), Ricardo Teles (RS), além dos baianos Rogério Ferrari, Valéria Simões, Lázaro Roberto e Shirley Stolze.

(Divulgação)

Dolores Landeiro aposta na arte brasileira

Arte e decoração

A arte brasileira é um dos destaques do ambiente Mar da Bahia que a arquiteta Dolores Landeiro criou para a mostra Casas Conceito por Andrea Velame. O projeto, localizado na Torre Orion, além de tirar partido da vista para o mar da Baia de Todos-os-Santos , privilegia as obras de arte que remetem a lembranças e as raízes baianas. “É um projeto contemporâneo com linhas limpas e retas, porém muito aconchegante, graças ao uso da madeira e das cores claras que utilizamos”, explica Landeiro. Dentre os artistas eleitos pela arquiteta estão Amilcar de Castro, Mario Cravo Neto, Vauluizo Bezerra, Andrea Fiamenghi, Ticiana Landeiro , Armando Correa Ribeiro, Bruno Giorgio e Almandrade. A mostra é virtual e vale ser visitada.

(Divulgação)

Morena Leite participou de todas as edições do Tempero no Forte

Cozinha conectada

A chef Morena Leite, do Capim Santo (Trancoso e São Paulo) vai dividir um programa com Tereza Paim na edição especial 2020 do Tempero no Forte. No encontro virtual as duas conversam sobre vivências profissionais e empreendedorismo. O Festival acontece nas redes sociais e no site www.temperooficial.com.br até o dia 20 de dezembro.



(Fotos:Divulgação)

O angolano Pepetela e o amazonense Milton Hatoum estão na Flipelô

Literatura

A 4ª Festa Literária Internacional do Pelourinho – FLIPELÔ, que acontece de 10 a 13 de dezembro, de forma virtual, anunciou a participação do escritor angolano Pepetela, ganhador do Prêmio Camões pelo conjunto da sua obra. O autor vai lançar na feira a versão impressa do premiado romance Sua Excelência, de Corpo Presente (Editora Kapulana) e vai bater um papo online com o público. Outro participante ilustre é o escritor Milton Hatoum que vai participar da mesa Com a Palavra o Escritor. Mais informações no www.flipelo.org.

(Divulgação)

Cartaz da campanha com ilustração de Yata Andersen

Marketing

Com previsão de inauguração de uma loja em Ondina na próxima quinta-feira (3), a RedeMix está liderando um movimento para destacar a história e belezas do bairro. A ideia do Movimento Viva Ondina, segundo João Cláudio Nunes, diretor da empresa, é valorizar o bairro através de ações como um portal com roteiro, contendo as programações e passeios, gastronomia, clínicas, hotéis e outros pontos comerciais, além de opções de vivências, experiências afetivas e sensoriais.

(Foto:Correio)

Moacyr Gramacho é diretor do TCA

Masterclass

O diretor do Teatro Castro Alves (TCA), Moacyr Gramacho, é o próximo convidado do musical NAU para ministrar uma masterclass gratuita sobre cenografia. O encontro acontece na próxima sexta-feira (04), a partir das 20h e as inscrições estão até hoje (1) no https://projetonau.art.br. O evento acontece via plataforma Zoom, com transmissão simultânea no canal do projeto no YouTube, o

(Divulgação)

Simone Selem vai assinar mesa da Casa Paradoxus

Então é Natal

A designer de interiores Simone Selem vai assinar a mesa de Natal da Casa Paradoxus para apresentação da coleção de joias de Emar Batalha. No encontro, que terá como anfitriã a empresária de moda Regina Weckerle, Simone Selem vai dar dicas de decoração natalina e compartilhar ideias para a mesa da ceia. O evento acontece de hoje a quinta-feira, a partir das 11h.

(Divulgação)

Rafael e Ricardo Cal na suite com obras de Elano Passos em São Paulo

É Luxo Só

Pontos icônicos da Bahia, ilustrados por Elano Passos e Rogério Silva, estão decorando o oitavo andar do hotel Pestana São Paulo que já ganhou o apelido de Andar com Fé e Axé. Duas das suítes ganharam o nome dos empresários Rafael e Ricardo Cal que há 15 anos comandam a Oquei Entretinimento. A partir de agora, os gêmeos estão na lista dos embaixadores do Pestana Hotel Group.“É uma honra poder representar nossa querida Bahia em São Paulo. Agora eu e meu irmão Rafa temos duas suítes para chamar de nossas na capital paulista”, festeja Ricardo Cal.