'Ganho R$ 500 mil por mês', diz influencer acusada de ser paga para engravidar de cantor

A influenciadora digital Virgínia e o cantor Zé Felipe, filho do cantor sertanejo Leonardo, anunciaram que estão esperando o primeiro filho do casal na última sexta-feira (9). A alegria do casal, contudo, deu ligar a uma turbulência nas redes sociais. A influenciadora tem sido alvo de críticas e fake news de que teria engravidado por interesse ou pelo dinheiro do sertanejo.

"Eu fico online no Instagram 24 horas. Tenho 'n' contratos, jobs todos os dias, posto um vídeo por dia no meu canal no Youtube, estamos fazendo 40 milhões de views por mês e ainda falam que eu to com o Zé por dinheiro, é complicado (...) Mas nós mulheres, infelizmente, já sabemos como lidar com isso né? Queria mesmo colocar minha bunda pra cima e o Zé me bancar, seria o máximo, mas estamos juntos pra crescer juntos. Podem ter certeza disso, eu ajudo ele e ele me ajuda. Em casa, ele paga o aluguel e eu o condomínio. Eu trabalho DEMAIS pra virem falar que to com alguém por dinheiro...", escreveu Virgínia em seus Storie do Instagram na noite de sábado (10).

Ainda pelo Instagram, Virgínia desabafoi: "Não é mole não... Vocês mulheres, mamães que me acompanham, qual o problema da gente trabalhar, ter nosso próprio dinheiro sem depender de um homem? Eu tenho 21 anos e já consigo me manter, ser independente, ter o que eu quero. Qual o problema disso? Como alguém tem coragem de falar que eu estou me vendendo pra gerar uma vida? Eu faço R$ 500 mil por mês, graças a Deus, nem precisava falar disso aqui... é algo que não entra na minha cabeça, um cara desrespeitar tanto uma mulher. Eu trabalho, não é possível que alguém acha que uma mulher vai se vender. Estou muito estressada", desabafou.

Em outra postagem ela finalizou: "Eu não preciso disso e tenho que ouvir essas coisas absurdas. Nada disso é verdade. Eu espero que vocês ignorem e eu vou ignorar também. Nunca tinha passado por isso, a ser rebaixada a esse ponto por ser mulher. Jamais me sujeitaria a isso", rebateu a influenciadora.